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19:21, 15 июня 2023Россия

Медведев ответил на слова Столтенберга об Украине в НАТО

Медведев в ответ на слова Столтенберга об Украине в НАТО заявил, что России это не нужно

Фото: Анастасия Илюшина / Коммерсантъ

России не нужны ни НАТО, ни Украина в составе Североатлантического альянса. Так на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга ответил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, чье заявление приводит РИА Новости.

Он напомнил, что Столтенберг анонсировал рассмотрение альянсом вопроса об устойчивых сигналах о приеме Украины в НАТО после завершения боевых действий.

«Что тут можно сказать? Нам НАТО и, соответственно, Украина в НАТО не нужны», — пояснил политик.

Ранее депутаты Европарламента (ЕП) в резолюции призвали НАТО начать процесс интеграции Украины в Североатлантический альянс по завершении украинского конфликта. Парламентарии также призвали Евросоюз и членов НАТО к тесному взаимодействию и сотрудничеству с Киевом еще до окончательного принятия Украины в альянс.

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    Никита Абрамов
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