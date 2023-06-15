Евросоюз призвал начать интеграцию Украины в НАТО

Депутаты Европарламента призвали НАТО начать интеграцию Украины в альянс

Депутаты Европарламента (ЕП) в резолюции призвали НАТО начать процесс интеграции Украины в Североатлантический альянс по завершении украинского конфликта. Документ опубликован на официальном сайте ЕП.

«Парламент подчеркивает, что интеграция Украины в НАТО и Европейский союз усилит региональную и международную безопасность, а также связи между Украиной и евроатлантическим сообществом», — говорится в резолюции, за принятие которой проголосовали 425 депутата ЕП, 38 — против и 42 воздержались.

Парламентарии также призвали Евросоюз и членов НАТО к тесному взаимодействию и сотрудничеству с Киевом еще до окончательного принятия Украины в альянс для предоставления украинской стороне необходимых гарантий безопасности после завершения конфликта.

Ранее замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что страна получит алгоритм вступления в НАТО на июльском саммите альянса в Вильнюсе. По его словам, в течение двух лет после завершения военных действий и проведения определенных процедур государство присоединится к блоку.