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16:23, 15 июня 2023Россия

Опубликована карта боевых действий в зоне спецоперации

Минобороны опубликовало карту боевых действий в зоне спецоперации по состоянию на 15 июня

Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне проведения специальной военной операции (CВО) по состоянию на 15 июня. Видеозапись размещена в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события минувших суток. В частности, на ней представлены данные о местах боестолкновений, движении линии соприкосновения и об ударах по объектам военной инфраструктуры в тылу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также на карте представлена информация о потерях украинских войск в живой силе и технике.

Кадр: Telegram-канал Министерства обороны Российской Федерации

Так, за прошедшие сутки на краснолиманском направлении была пресечена деятельность двух диверсионных групп противника.

Всего с начала СВО украинские войска потеряли 444 самолета, 238 вертолетов и 4630 беспилотных летательных аппаратов. Помимо этого, за время проведения спецоперации армия России уничтожила 9994 единицы бронетехники противника, а также более пяти тысяч артиллерийских орудий и минометов.

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    Алан Босиков
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