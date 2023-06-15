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14:04, 15 июня 2023Россия

ВС России пресекли действия двух украинских ДРГ на краснолиманском направлении

Российские войска пресекли действия двух украинских ДРГ на краснолиманском направлении
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Российские военнослужащие пресекли действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на краснолиманском направлении. Об этом в четверг, 15 июня, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что диверсанты действовали в районе села Терны в Донецкой народной республике (ДНР) и поселка Кузьмино в Луганской народной республике (ЛНР).

Кроме того, было нанесено поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах сел Невское и Червоная Диброва в ЛНР, а также в районе Серебрянского лесничества. Боевые действия на краснолиманском направлении велись силами группировки войск «Центр».

В оборонном ведомстве добавили, что в ночь на 15 июня Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли высокоточный удар оружием большой дальности по местам производства украинских беспилотников, все назначенные объекты были поражены.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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    Варвара Родикова
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