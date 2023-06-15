Минобороны заявило о высокоточном ударе по местам производства беспилотников ВСУ

Минобороны заявило, что ВКС России ударили по местам производства беспилотников ВСУ

В ночь на 15 июня Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли высокоточный удар оружием большой дальности по местам производства беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, все назначенные объекты были поражены. Цель удара достигнута.

Россия регулярно наносит высокоточные удары по военным и энергетическим объектам на Украине. Накануне Минобороны сообщило, что в ночь 14 июня российские войска атаковали оружием морского и воздушного базирования места сосредоточения резервов ВСУ и иностранных наемников, а также склады боеприпасов, вооружения и военной техники, поставленной Киеву западом. Кроме того, 6 июня был нанесен ночной групповой удар по центру принятия решений противника.

30 мая президент Владимир Путин заявил, что Россия нанесла удар по штабу военной разведки Украины. Он напомнил, что Москва ранее уже говорила о возможностях атак по центрам принятия решений противника, к которым относится и пораженный объект.