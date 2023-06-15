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14:00, 15 июня 2023Россия

Минобороны заявило о высокоточном ударе по местам производства беспилотников ВСУ

Минобороны заявило, что ВКС России ударили по местам производства беспилотников ВСУ
СюжетМинобороны:

Фото: Андрей Станавов / РИА Новости

В ночь на 15 июня Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли высокоточный удар оружием большой дальности по местам производства беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, все назначенные объекты были поражены. Цель удара достигнута.

Россия регулярно наносит высокоточные удары по военным и энергетическим объектам на Украине. Накануне Минобороны сообщило, что в ночь 14 июня российские войска атаковали оружием морского и воздушного базирования места сосредоточения резервов ВСУ и иностранных наемников, а также склады боеприпасов, вооружения и военной техники, поставленной Киеву западом. Кроме того, 6 июня был нанесен ночной групповой удар по центру принятия решений противника.

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30 мая президент Владимир Путин заявил, что Россия нанесла удар по штабу военной разведки Украины. Он напомнил, что Москва ранее уже говорила о возможностях атак по центрам принятия решений противника, к которым относится и пораженный объект.

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