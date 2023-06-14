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14:24, 14 июня 2023Россия

Минобороны заявило о высокоточных ударах по резервам ВСУ и иностранным наемникам

Минобороны заявило о высокоточных ударах по резервам ВСУ и складам с иностранной техникой
СюжетМинобороны:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ / ТАСС

В ночь на 14 июня российские войска нанесли высокоточные удары оружием морского и воздушного базирования по местам сосредоточения резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он добавил, что также были нанесены удары по складам боеприпасов, вооружения и военной техники, поставленной Киеву западом. «Все назначенные объекты поражены. Цель ударов достигнута», — подчеркнул представитель ведомства.

Россия регулярно наносит высокоточные удары по военным объектам на Украине. Накануне Минобороны также сообщало об атаке российских войск по резервам противника и складу с иностранным вооружением. Кроме того, 6 июня был нанесен ночной групповой ударе по центру принятия решений противника. В ходе всех операций назначенные объекты были поражены, а цели ударов достигнуты.

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Кроме того, 30 мая президент Владимир Путин заявил, что Россия нанесла удар по штабу военной разведки Украины. Он напомнил, что Москва ранее уже говорила о возможностях атак по центрам принятия решений противника, к которым относится и пораженный объект.

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