Минобороны заявило о высокоточных ударах по резервам ВСУ и иностранным наемникам

Минобороны заявило о высокоточных ударах по резервам ВСУ и складам с иностранной техникой

В ночь на 14 июня российские войска нанесли высокоточные удары оружием морского и воздушного базирования по местам сосредоточения резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он добавил, что также были нанесены удары по складам боеприпасов, вооружения и военной техники, поставленной Киеву западом. «Все назначенные объекты поражены. Цель ударов достигнута», — подчеркнул представитель ведомства.

Россия регулярно наносит высокоточные удары по военным объектам на Украине. Накануне Минобороны также сообщало об атаке российских войск по резервам противника и складу с иностранным вооружением. Кроме того, 6 июня был нанесен ночной групповой ударе по центру принятия решений противника. В ходе всех операций назначенные объекты были поражены, а цели ударов достигнуты.

Кроме того, 30 мая президент Владимир Путин заявил, что Россия нанесла удар по штабу военной разведки Украины. Он напомнил, что Москва ранее уже говорила о возможностях атак по центрам принятия решений противника, к которым относится и пораженный объект.