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11:23, 15 июня 2023Спорт

Бывший футболист «Анжи» рассказал о возмутившем его жену кавказском обычае

Гордеев заявил, что жену возмутил обычай рассаживать мужчин и женщин по разным столам
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Бывший футболист махачкалинского «Анжи» Андрей Гордеев рассказал о кавказском обычае, возмутившем его жену. Его слова передает Sport24.

По словам Гордеева, во время прогулок с женой он почти всегда встречался с болельщиками клуба, которые приглашали его присоединиться к ним в ресторане и не брали денег. «А там же как — мужчины и женщины сидят за разными столами. Жена возмущалась: "Я с тобой больше никуда не пойду"», — рассказал экс-игрок.

Гордеев выступал за махачкалинский клуб с 1999 по 2004 год. В составе команды защитник провел 30 матчей в элитном дивизионе.

После окончания карьеры Гордеев возглавлял раменский «Сатурн», новосибирскую «Сибирь», саранскую «Мордовию», «СКА-Хабаровск» и юношеские сборные России. Последним местом его работы было московское «Торпедо», где он входил в тренерский штаб.

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    Алексей Гусев
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