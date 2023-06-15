Врачи осмотрели детей в двух нижегородских лагерях после смерти ребенка

Врачи осмотрели детей в нижегородских лагерях после смерти подростка и серии отравлений

В Нижегородской области врачи обследовали всех детей в лагере «Золотой колос», где погиб подросток, и в лагере «Лазурный», где отравились несколько подростков. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В этих лагерях был проведен полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Специалисты также взяли пробы биологического материала от людей и пробы с объектов внешней среды.

15 июня сообщалось, что 13-летний подросток заболел в детском лагере под Нижним Новгородом и умер в больнице. В Следственном комитете России (СКР) рассказали, что мальчик пожаловался на недомогание — с повышенной температурой и признаками интоксикации его доставили в инфекционную больницу. Позднее в лагере выявили стрептококк — инфекция могла спровоцировать менингит и сепсис, которые, как предполагается, стали причиной смерти ребенка. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, следователи выясняют обстоятельства произошедшего.