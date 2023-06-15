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17:59, 15 июня 2023Россия

13-летний россиянин заболел в детском лагере и умер в больнице

13-летний подросток заболел в лагере под Нижним Новгородом и умер в больнице
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Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

13-летний подросток заболел в детском лагере под Нижним Новгородом и умер в больнице. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Инцидент произошел в Арзамасском районе Нижегородской области. В ведомстве рассказали, что мальчик пожаловался на недомогание — с повышенной температурой и признаками интоксикации его доставили в инфекционную больницу.

Как пишет Telegram-канала Ni Mash, мать подростка узнала о болезни сына, когда его состояние сильно ухудшилось. После этого женщина решила перевезти ребенка в больницу Нижнего Новгорода, отказавшись от госпитализации в районной больнице.

Подросток успел рассказать, что в медпункте лагеря ему дали около семи таблеток от давления вместе с противовоспалительным препаратом «Нурофен». Мать мальчика уточнила, что подписала отказ от госпитализации у сотрудников скорой помощи, чтобы поскорее доставить сына в Нижний Новгород. Кроме того, женщина подписала отказ от претензий к лагерю. По ее словам, она не знала, под какими бумагами ставит подпись.

По данным канала, в лагере выявили стрептококк — инфекция могла спровоцировать менингит и сепсис, которые, как предполагается, стали причиной смерти ребенка. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в школьных лагерях Свердловской области зафиксировали случаи массового отравления детей. Работа лагерей была приостановлена.

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    Варвара Родикова
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