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19:58, 15 июня 2023Силовые структуры

Суд отменил приговор акционисту Крисевичу за стрельбу на Красной площади

Мосгорсуд отменил приговор акционисту Крисевичу за стрельбу на Красной площади в 2021 году

Фото: Пресс-служба Тверского суда / ТАСС

Мосгорсуд отменил приговор Тверского районного суда в отношении российского акциониста и писателя Павла Крисевича. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Дело отправлено на новое рассмотрение. 18 октября 2022 года Крисевича осудили на пять лет. Его признали виновным по статье 213 («Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия») УК РФ.

11 июня 2021 года Крисевич устроил стрельбу на Красной площади в Москве. Он произвел два выстрела из охолощенного пистолета в воздух, а третьим попал в себя. Раненый активист был сразу же повален на землю и уведен сотрудникам правоохранительных органов в ОВД по району Китай-город.

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    Елизавета Новикова
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