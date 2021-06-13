Суд арестовал акциониста Крисевича на два месяца за стрельбу на Красной площади

Таганский суд Москвы арестовал росссийского акциониста и писателя Павла Крисевича, задержанного ранее в рамках уголовного дела за стрельбу на Красной площади, на два месяца. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения для Крисевича — акционист пробудет в СИЗО до 11 августа.

В отношении Крисевича было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ) за стрельбу на Красной площади. Сообщалось, что у акциониста изъяли мобильный телефон и охолощенный пистолет Р-411.

11 июня Крисевич устроил стрельбу на Красной площади в Москве. Он произвел два выстрела из охолощенного пистолета в воздух, а третьим попал в себя. Раненый активист был сразу же повален на землю и уведен сотрудникам правоохранительных органов.