Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:44, 15 июня 2023Наука и техника

Военкор назвал дающее преимущество перед иностранным оружием ВСУ средство

Военкор Коц: российские средства РЭБ сильно снижают эффективность иностранных вооружений

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Военкор Александр Коц рассказал в своем Telegram-канале о средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые действуют в зоне украинского контрнаступления. По его словам, российское оборудование сильно снижает эффективность иностранных вооружений.

Он указал на то, что в зоне работы радиоэлектронного оружия «кладется» вся спутниковая навигация. Это сильно снижает эффективность высокоточных боеприпасов, которые наводятся по GPS-координатам.

Кроме того, перед отечественными средствам РЭБ оказались уязвимы многие иностранные радиостанции. В результате некоторые украинские подразделения вовсе остались без связи.

Помимо прочего, из-за работы средств РЭБ ВСУ пришлось уменьшить применение беспилотников на запорожском направлении.

Материалы по теме:
Москву атаковали дроны. Что известно о беспилотниках и как защищают небо над столицей?
Москву атаковали дроны.Что известно о беспилотниках и как защищают небо над столицей?
30 мая 2023
«Настоящий рейв и дискотека» Как война дронов в небе Донбасса изменила ход боевых действий на Украине
«Настоящий рейв и дискотека»Как война дронов в небе Донбасса изменила ход боевых действий на Украине
8 июня 2023

Среди наиболее эффективных отечественных средств РЭБ Коц назвал «Мурманск-БН», «Хибины», «Красуху-4» и другие.

«Это и есть тот самый асимметричный ответ на поставки западных вооружений, который способна дать Россия — хирургический разрез вместо удара кувалды», — отметил военкор.

Средства РЭБ позволяют глушить радиосигнал, также некоторые из них занимаются радиоразведкой и могут ставить помехи.

Ранее представитель компании-производителя программного обеспечения «Астраком» рассказал об отечественном беспилотнике «Патриот». По его словам, он может противостоять вражеским средствам РЭБ.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Слабиев
    Обсудить
    Последние новости
    Стало известно о тяжелом ранении начальника ГУР Украины
    В Кремле раскрыли подробности большого выступления Путина на ПМЭФ
    Российские туристы столкнулись с «неудержимой диареей» в отпуске в Таиланде
    В уходе западных компаний из России нашли плюсы
    Украина пообещала подготовить 10 тысяч операторов беспилотников для ВСУ
    На всей территории Украины снова объявили воздушную тревогу
    Россиянин забыл несколько миллионов рублей в столичной электричке
    Стали известны новые подробности работы Adidas и Uniqlo в России
    Ведущий «Дома-2» высказался о шоке от проекта
    Мужчину заподозрили в вооруженном нападении на себя во сне и арестовали
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.