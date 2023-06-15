Защищенный от РЭБ «Патриот» пройдет испытания в силовых ведомствах

«Астраком»: защищенный от РЭБ дрон «Патриот К40ТЛ» пройдет испытания в силовых ведомствах

Беспилотник «Патриот К40ТЛ», который может противостоять средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), пройдет испытания в силовых ведомствах. Об этом сообщил ТАСС представитель компании-производителя программного обеспечения (ПО) «Астраком» (торговая марка «Патриот») в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023).

Дрон представили на стенде Башкирии в рамках форума. Защищенный от РЭБ аппарат получил камеру, тепловизор и дальномер. «Патриот К40ТЛ» может летать на высоте до двух километров, а дальность связи — 20 километров.

Представитель компании отметил, что представленные на ПМЭФ опытные образцы прошли испытания, а на следующей неделе пройдут испытания беспилотников в силовых ведомствах. «Может быть, пойдут в заказ», — добавил он.

По его словам, прототипы дронов с иностранным ПО в настоящий момент находятся в зоне проведения спецоперации. «Характеристики беспилотника полностью соответствуют потребностям людей, которые находятся за ленточкой, то есть тут решена проблема спуфинга, подмены координат, проблема с глушением дрона РЭБ системами. Мы провели более десяти испытаний с крупнейшими производителями российских систем радиоэлектронной борьбы, в настоящий момент дрон еще не был заглушен ни одной из систем», — сказал представитель компании.

Отмечается, что изначально беспилотник был полностью иностранным. Затем было написано отечественное ПО для пульта и беспилотника, а также организовано производство в Башкирии. Как уточняет производитель ПО, при необходимости аппарат может использовать все навигационные системы (ГЛОНАСС, GPS, Galileo, Beidou) или работать без них. Для этого аппарат оснастили четырьмя датчиками LIDAR, которые строят собственную карту независимо от местности.

Ранее стало известно, что специалисты Сахалинского центра беспилотных технологий разработали устойчивый к РЭБ квадрокоптер «Лютик». Беспилотник предназначен для разведки и доставки боеприпасов.