Мужчины и женщины рассказали о своих главных сексуальных сожалениях

На Reddit назвали непонимание очевидных намеков одним из главных сексуальных сожалений

Женщины и мужчины с форума Reddit рассказали о событиях из своей сексуальной жизни, которые вызывают у них наибольшие сожаления. Досадные инциденты они перечислили в ответ на соответствующий вопрос в разделе AskReddit.

Многие пользователи среди главных причин таких сожалений назвали непонимание очевидных намеков на желание сексуальной связи.

Я был на вечеринке первокурсников, болтал на диване с девчонкой. Мы поцеловались, и она сказала: «Домой пойдем вместе». Мысль о том, что кто-то хочет переспать со мной, была непостижима, и я подумал, что она хочет, чтобы я проводил ее домой. И, тупица такой, ответил: «О, я собирался поесть буррито с друзьями, но ты здесь со своими, они могут проводить тебя» yangachi519 пользователь Reddit

Я курил с девчонкой из колледжа. Она забрала мою зажигалку и забросила себе в штаны со словами «Не покуришь, пока не найдешь». Я глянул на нее и ответил: «Да все хорошо, у меня есть запасная» stegogo пользователь Reddit

Некоторые жалеют о не устроившем их выборе сексуального партнера.

Переспала с лучшим другом в юности. Разрушила дружбу и ничего хорошего не испытала right_angle911 пользовательница Reddit

Также пользователи сети рассказывают о сожалениях о том, что поддавались на уговоры нарушить правила безопасности во время секса или сделать что-то, что противоречит их желаниям и вкусам.

Я потерял девственность без презерватива. Девушка очень настаивала. Я был наивен, не знал о последствиях, никто меня не научил. Поймал герпес. В первый же раз. Приходилось после этого предупреждать всех, с кем у меня был секс. Так неловко Date_Snape пользователь Reddit

Женщины и мужчины с форума Reddit назвали события, которые заставили их прервать секс. Одна из пользовательниц сети вспомнила, как у партнера случилась паническая атака от переизбытка чувств.