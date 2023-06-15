Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:34, 15 июня 2023Мир

Путин поздравил с днем рождения «дорогого друга» Си Цзиньпина

Владимир Путин поздравил с днем рождения Си Цзиньпина и назвал его «дорогим другом»
СюжетЗемлетрясение в Армении:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Sputnik / Pavel Byrkin / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения и назвал его дорогим другом. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Рассчитываю на продолжение нашего конструктивного диалога и тесной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня на благо народов России и Китая. Искренне желаю Вам, дорогой друг, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности», — обратился российский лидер к китайскому коллеге.

Президент отметил, что трудно переоценить усилия, которые Си Цзиньпин много лет прилагает для упрочения отношений между Москвой и Пекином. Путин добавил, что визит китайского лидера в Россию в марте 2023 года «придал мощный импульс развитию взаимовыгодного сотрудничества на ключевых направлениях».

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что даты визита Владимира Путина в Китай согласовываются. Си Цзиньпин пригласил Путина посетить Китай с визитом в 2023 году и поучаствовать в третьем международном форуме в рамках «Одного пояса — одного пути».

Что думаешь? Оцени!
    Семен Александров
    Обсудить
    Последние новости
    Делимханов заявил о выполнении «Ахматом» задач в Белгородской области
    Россия ужесточит правила ухода западных компаний с рынка
    Набиуллина оценила темпы трансформации российской экономики
    Дачникам посоветовали бороться с муравьями с помощью муки
    В Москве недовольный покупатель выстрелил в продавца и попал на видео
    Блогерше Lerchek отказались разморозить счета после уплаты налогов
    В НАТО оценили вероятность вступления Швеции в альянс до саммита в Вильнюсе
    Опубликовано видео со свадьбы комика Бебуришвили
    Женщина раскрыла простые способы избавиться от неприятного запаха в обуви
    Минеев оценил шансы на выступление в UFC
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.