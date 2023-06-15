Путин поздравил с днем рождения «дорогого друга» Си Цзиньпина

Владимир Путин поздравил с днем рождения Си Цзиньпина и назвал его «дорогим другом»

Президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения и назвал его дорогим другом. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Рассчитываю на продолжение нашего конструктивного диалога и тесной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня на благо народов России и Китая. Искренне желаю Вам, дорогой друг, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности», — обратился российский лидер к китайскому коллеге.

Президент отметил, что трудно переоценить усилия, которые Си Цзиньпин много лет прилагает для упрочения отношений между Москвой и Пекином. Путин добавил, что визит китайского лидера в Россию в марте 2023 года «придал мощный импульс развитию взаимовыгодного сотрудничества на ключевых направлениях».

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что даты визита Владимира Путина в Китай согласовываются. Си Цзиньпин пригласил Путина посетить Китай с визитом в 2023 году и поучаствовать в третьем международном форуме в рамках «Одного пояса — одного пути».