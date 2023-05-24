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06:21, 24 мая 2023Россия

Песков рассказал о согласовании визита Путина в Китай

Дмитрий Песков заявил, что даты визита президента России Путина в Китай согласовываются
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Даты визита президента России Владимира Путина в Китай согласовываются. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Есть действующее приглашение, оно дальше будет уже согласовываться, даты и все остальное», — сказал официальный представитель Кремля.

В апреле Дмитрий Песков говорил, что сроки визита Владимира Путина в КНР пока не определены. В конце марта он призывал не забегать вперед по этой теме. «Давайте дождемся заявлений для СМИ, давайте не будем сейчас забегать вперед», — призвал представитель Кремля.

Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил Путина посетить Китай с визитом в 2023 году и поучаствовать в третьем международном форуме в рамках «Одного пояса — одного пути». Он напомнил, что российский президент участвовал в предыдущих форумах такого формата.

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Марина Совина
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