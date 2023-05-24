Песков рассказал о согласовании визита Путина в Китай

Дмитрий Песков заявил, что даты визита президента России Путина в Китай согласовываются

Даты визита президента России Владимира Путина в Китай согласовываются. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Есть действующее приглашение, оно дальше будет уже согласовываться, даты и все остальное», — сказал официальный представитель Кремля.

В апреле Дмитрий Песков говорил, что сроки визита Владимира Путина в КНР пока не определены. В конце марта он призывал не забегать вперед по этой теме. «Давайте дождемся заявлений для СМИ, давайте не будем сейчас забегать вперед», — призвал представитель Кремля.

Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил Путина посетить Китай с визитом в 2023 году и поучаствовать в третьем международном форуме в рамках «Одного пояса — одного пути». Он напомнил, что российский президент участвовал в предыдущих форумах такого формата.

