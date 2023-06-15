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11:58, 15 июня 2023Россия

Врач назвал возможные причины массового отравления шаурмой

Токсиколог Водовозов: жара могла стать причиной массового отравления шаурмой
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Возможных причин массового отравления россиян шаурмой в городе Братске Иркутской области может быть много, поскольку инфекция могла попасть в блюдо на любом этапе его приготовления. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов.

Это многокомпонентный продукт, это может быть и соус, и мясо, и что угодно. Чаще всего это у нас какая-нибудь пищевая токсикоинфекция, например, сальмонеллез или еще что-то в этом роде

Алексей Водовозовтоксиколог

«Нередко бывает, что человек, который готовит, болен, например у него медицинская книжка чисто формальная либо ее вообще нет, и он, предположим, носитель кишечной или стафилококковой инфекции. Она попадает в сырье, из которого готовят, стафилококк размножается, вырабатывает токсин, и потом им травятся», — назвал возможные пути попадания инфекции в шаурму врач.

По словам специалиста, при приготовлении шаурмы очень часто не соблюдаются санитарные условия, что тоже может привести к отравлению.

«Тут стояла жара в Сибири, попросту мог испортиться какой-нибудь продукт и испортить всех остальных, кто это дело ел. Это рисковая вещь. Готовят ее открытым способом, то есть на любом из этапов может произойти микробное осеменение. Шаурму можно приготовить дома, можно купить в магазинах, где это все более тщательно контролируется. В уличных ларьках лучше ничего не покупать, что готовится непосредственно при клиенте», — заключил он.

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Следственный комитет Иркутской области 15 июня сообщил, что число отравившихся шаурмой в Братске россиян возросло до 62 человек. 29 из них, в том числе пятеро детей, госпитализированы. По словам пострадавших, все они почувствовали себя плохо спустя некоторое время после того, как съели шаурму в кафе «Хочу шаурму».

Следователи возбудили уголовное дело. Специалисты взяли пробы с продуктов и техники, чтобы установить причину случившегося. Сотрудников также отправили на медицинское обследование.

Телеканал «Вести-Иркутск» уточняет, что это уже не первый случай. В 2019 году 13 местных жителей отравились шаурмой в том же месте. Однако тогда заведение называлось по-другому и относилось к другому юридическому лицу.

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