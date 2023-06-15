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18:18, 15 июня 2023Из жизни

Мужчину заподозрили в вооруженном нападении на себя во сне и арестовали

62-летний Марк Дикара предстанет перед судом за безрассудное использование оружия

Фото: Matt Popovich / Unsplash

62-летний житель штата Иллинойс Марк Дикара был арестован после подозрений в совершении вооруженного нападения на самого себя. Об этом сообщает WGN-TV со ссылкой на офис окружного шерифа.

Дикара, получивший огнестрельное ранение в ногу, был найден у себя в доме сотрудниками полиции вечером 10 апреля. После проведения расследования полицейские пришли к выводу, что мужчина выстрелил в себя во сне. По версии следствия, Дикаре приснилось, что к нему в дом ворвались грабители. Продолжая спать, он достал револьвер Магнум 357-го калибра и выстрелил в несуществующего злоумышленника. Мужчина, как заверили в полиции, проснулся лишь после того, как пуля попала в его ногу.

По результатам проведенного расследования Дикаре предъявлено обвинение в безрассудном использовании огнестрельного оружия. Кроме того, в полиции заподозрили, что мужчина хранил револьвер незаконно, поскольку ранее у него отозвали лицензию. Дикара предстанет перед судом 29 июня. Сейчас он находится на свободе, внеся залог в размере 150 тысяч долларов.

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Ранее сообщалось, что грабитель в городе Чикаго, штат Иллинойс, США, решил доесть на месте преступления украденную жареную курицу и попался полиции. Ему предъявили обвинения в вооруженном ограблении, незаконном завладении автомобилем и незаконном владении банковской картой.

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    Екатерина Улитина
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