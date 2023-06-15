Жительница Осетии пожаловалась на слежку бывшего мужа и побои на глазах у детей

Mash Gor: жительница Владикавказа заявила о слежке экс-мужа и побоях на глазах у детей

Жительница Северной Осетии пожаловалась на слежку со стороны бывшего мужа и побои на глазах у детей. Ее рассказ приводится в Telegram-канале Mash Gor.

Женщина развелась с супругом из-за насилия и травли четыре года назад, забрав двух дочерей. Суд установил время встреч девочек с отцом. Жителя Владикавказа это не устроило: мужчина буквально стал жить во дворе дома бывшей жены.

По словам россиянки, слежки, угрозы физической расправой продолжаются на протяжении трех лет. Из-за всей ситуации больше всего страдают дети.

Жительница Владикавказа неоднократно обращалась в полицию с заявлениями. Однако оперативники не предприняли никаких мер по обеспечению безопасности, несмотря на то, что в Северной Осетии за последнее время было несколько трагичных историй, связанных с домашним насилием.

5 июня сообщалось, что в Тюменской области мужчину приговорили к обязательным работам за избиение бывшей супруги. Его признали виновным по части 1 статьи 116.1 УК РФ («Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»).

Россиянин признал вину, но отказался давать показания.