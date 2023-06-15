Названы способы избавиться от боли при судороге в ногах

Тренер Андронович призвала заниматься растяжкой, чтобы снизить риск появление судорог

Чтобы снизить риск появления болезненных судорог в ногах, нужно регулярно заниматься растяжкой, считает спортивный тренер и преподаватель йоги Валентина Андронович. Способы избавиться от боли во время внезапно случившегося спазма она назвала в беседе с «Лентой.ру».

Тренер объяснила, что судороги — это непроизвольное и внезапное болезненное сокращение мышц. По словам Андронович, причины возникновения судорог могут быть разными: застой крови в венах, эндокринные болезни, обезвоживание, прием мочегонных лекарств и множество других. Однако независимо от причины, боль и дискомфорт при судорогах возникают всегда.

Сокращение мышцы происходит из-за перенапряжения. Чтобы снять спазм и боль, нужно хорошо растянуть мышцу и после мягко помассировать Валентина Андронович тренер

Андронович советует регулярно заниматься растяжкой, чтобы предотвратить повторное появление спазмов и резкой боли. Растяжка поможет мышцам адаптироваться к физическим нагрузкам, улучшит их эластичность, сократит риск получения травм.

«Если болезненные судороги случаются часто, необходимо обратиться к врачу, чтобы выяснить причину их возникновения и принять дополнительные меры для их устранения», — заключила тренер.

Ранее инструктор ЛФК Наталья Сырчина посоветовала заниматься йогой. Она отметила, что это идеальная физическая нагрузка для людей с больными суставами.

