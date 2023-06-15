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15:09, 15 июня 2023Силовые структуры

В Петербурге мужчина облил бензином и поджег 85-летнего арендодателя

В Санкт-Петербурге 52-летний квартиросъемщик попытался заживо сжечь 85-летнего пенсионера
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Светлана Возмилова / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге 52-летний мужчина попытался заживо сжечь 85-летнего арендодателя. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, ночью 15 июня в больницу доставили пенсионера с ожогами второй-третьей степени. У него было поражено около 50 процентов тела.

Выяснилось, что один из квартиросъемщиков облил потерпевшего бензином и поджег. Подозреваемого уже задержали и доставили в отделение полиции. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее стало известно, что на Урале пьяный россиянин изрезал ножом соседа и его пожилую жену из-за неприязни.

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    Екатерина Власова
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