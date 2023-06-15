В Киеве высказались о сроках завершения украинского конфликта

Советник главы офиса Зеленского Подоляк: украинский конфликт завершится до 2024 года

Cоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что конфликт в стране завершится до 2024 года. Его слова приводит РИА Новости.

«Война закончится, скорее всего, раньше [2024]», — сказал он, отвечая на вопрос, будет ли конфликт в «горячей фазе» продолжаться до 2024 года. Кроме того, Подоляк призвал дождаться результатов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые будут в дальнейшем. Чиновник добавил, что затем украинские власти займутся планированием.

Ранее Подоляк рассказал, что план властей Украины включает в себя уничтожение максимального числа россиян. Кроме того, он заявлял о невозможности переговоров с Россией на основе мирных инициатив, предложенных рядом государств. Подоляк утверждал, что любой переговорный процесс между Москвой и Киевом станет бессмысленным и опасным для Украины и Европы.