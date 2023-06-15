В Европе восьмой раз подряд повысили ключевую ставку

Европейский центральный банк повысил три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов

Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил три ключевые процентные ставки в восьмой раз подряд. О решении сообщила пресс-служба регулятора.

ЕЦБ поднял показатели на 25 базисных пунктов. Базовую процентную ставку по кредитам увеличили до 4 процентов, ставку по депозитам — до 3,5 процента, а ставку по маржинальным кредитам — до 4,25 процента. Такое повышение ранее предсказывали аналитики и участники рынка. Решение поднять ставку объяснили обновленной оценкой Советом управляющих прогноза инфляции, динамики базовой инфляции и эффективности проводимой денежно-кредитной политики в еврозоне. Инфляция снижается, но остается слишком высокой, добавили представители регулятора.

Согласно оценке экспертов ЕЦБ, в 2023 году общая инфляция составит в среднем 5,4 процента. К 2025 году ее уровень должен снизиться до 2,22 процента. Этот прогноз составили без учета цен на энергоносители и продовольствие «из-за прошлых неожиданностей», добавили представители регулятора. Также аналитики скорректировали оценку ожидаемого экономического роста на 2023-2024 годы: они ожидают, что экономика вырастет на 0,9 процента в этом году и на 1,5 процента — в следующем.

Последний раз ключевую ставку в еврозоне поднимали в мае: по итогам заседания показатель подняли на 25 базисных пунктов — с 3,5 процента до 3,75 процента годовых. На тот момент это был рекордно высокие показатели с октября 2008 года. В ЕЦБ объяснили ужесточение денежно-кредитной политики сохраняющимся инфляционным давлением.