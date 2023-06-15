Россиянкам назвали самую модную одежду на лето

Стилистка Надежда Красилова назвала купальники с платьями-рубашками модными летом

Стилистка Надежда Красилова назвала россиянкам самую модную одежду на лето 2023 года. Ее комментарий публикует портал progorod58.

Актуальными в текущем сезоне окажутся топы и шорты в сочетании с жилетом, комбинированные купальники с платьем-рубашкой и юбки-пояса, отметила эксперт. При этом она посоветовала выбирать шелковые платья в тон купальнику.

В то же время популярными станут кружевные предметы гардероба, например, топы, юбки и жакеты, заявила специалистка. Также в список стилистки вошли надетые поверх топов и платьев сетки с бахромой.

Ранее стилистка и блогерша Лирия Холдина перечислила россиянкам модные наряды, которые можно носить в жаркую погоду. Чтобы составить комфортный и одновременно актуальный образ, эксперт посоветовала выбирать предметы гардероба пастельных оттенков. В то же время собеседница издания посоветовала обратить внимание на белую одежду.