Любительница загорать топлес пожаловалась на подглядывающих за ней соседей

The Sun: 34-летняя любительница загорать топлес пожаловалась на подглядывающих соседей

34-летняя любительница загорать топлес пожаловалась на подглядывающих за ней любопытных соседей. Кейли рассказала изданию The Sun, что намерена спрятаться от любопытных глаз за шестиметровым забором.

Жительница Великобритании призналась, что несколько раз в неделю загорает топлес в своем саду. Однако, по ее словам, все удовольствие от солнечных ванн портят жители близлежащих домов.

«Однажды я заметила, как в доме соседки шевелятся шторы, а сама она подглядывает за мной. Уверена, что некоторые соседи восхищаются мной, а некоторые ужасаются моему поведению», — посетовала девушка.

Кейли огорчена поведением соседей и считает, что они нарушают ее право на частную жизнь. Девушка уже поставила на участке высокий забор, но убеждена, что он должен быть еще выше.

В Англии и Уэльсе не запрещено обнажаться в общественных местах, но любители делать это должны помнить, что их поведение не должно доставлять дискомфорт окружающим.

Ранее стала известна история жительницы Великобритании, которая начала карьеру на OnlyFans и разбогатела менее чем за полгода. Девушка снималась топлес в видеообзорах, где оценивала пенисы пользователей сайта.