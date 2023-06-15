Украинца задержали за поджог релейного шкафа в Подмосковье

В Подмосковье силовики задержали украинца за поджог релейного шкафа на железной дороге

Полиция Подмосковья задержала 45-летнего гражданина Украины по подозрению в поджоге релейного шкафа на перегоне Подольск — Гривино. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Мужчина работал на Службу безопасности Украины (СБУ), которая присылали ему видеоинструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств (СВУ), а также готовила его к совершению теракта в столичном регионе.

Украинца задержали раньше, чем он успел устроить взрыв. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Теракт».

В ночь на 11 июня на 67-м километре перегона Столбовая — Чехов неизвестный поджег релейный шкаф, который в результате полностью сгорел. Машинист поезда Москва — Анапа заметил возгорание и позвонил в экстренные службы.