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12:02, 15 июня 2023Силовые структуры

Украинца задержали за поджог релейного шкафа в Подмосковье

В Подмосковье силовики задержали украинца за поджог релейного шкафа на железной дороге
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Полиция Подмосковья задержала 45-летнего гражданина Украины по подозрению в поджоге релейного шкафа на перегоне Подольск — Гривино. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Мужчина работал на Службу безопасности Украины (СБУ), которая присылали ему видеоинструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств (СВУ), а также готовила его к совершению теракта в столичном регионе.

Украинца задержали раньше, чем он успел устроить взрыв. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Теракт».

В ночь на 11 июня на 67-м километре перегона Столбовая — Чехов неизвестный поджег релейный шкаф, который в результате полностью сгорел. Машинист поезда Москва — Анапа заметил возгорание и позвонил в экстренные службы.

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    Варвара Митина
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