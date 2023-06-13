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10:37, 13 июня 2023Силовые структуры

Полиция начала поиск неизвестного за поджог релейного шкафа в Подмосковье

В Подмосковье неизвестный поджег релейный шкаф и на железной дороге и скрылся

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Подмосковье неизвестный поджег оборудование на железной дороге. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, инцидент произошел в ночь на 11 июня на 67-м километре перегона Столбовая — Чехов. Машинист поезда МоскваАнапа заметил возгорание и позвонил в экстренные службы. Отмечается, что подожгли релейный шкаф, он успел полностью сгореть. На месте происшествия обнаружили три окурка и пачку из-под сигарет, антивандальные замки и этикетку от бутылки с айраном.

Правоохранители начали поиск злоумышленника. По факту произошедшего возбуждено дело по статье 267 («Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения») Уголовного кодекса РФ.

Ранее стало известно, что в Челябинской области мужчину арестовали за поджог релейных шкафов на железной дороге.

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    Екатерина Власова
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