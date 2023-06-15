Чемпион России по хоккею умер в возрасте 44 лет

Чемпион России по хоккею Дмитрий Тарасов умер в возрасте 44 лет

Бывший хоккеист «Салавата Юлаева» и «Амура» Дмитрий Тарасов умер в возрасте 44 лет. Об этом сообщается на сайте хабаровского клуба.

Причины скоропостижной смерти спортсмена не сообщаются. «Коллектив хоккейного клуба "Амур" и хабаровские болельщики выражают искренние глубочайшие соболезнования родным и близким Дмитрия. Мы будем помнить всегда», — говорится в сообщении.

Тарасов стал чемпионом России в составе «Салавата Юлаева» в 2008 году. Игрок был воспитанником «Амура» и провел за него рекордное количество матчей в первенстве страны.

Помимо «Амура» и «Салавата Юлаева», форвард играл за московские «Спартак», «Динамо» и новосибирскую «Сибирь». Он объявил о завершении карьеры в 2017 году.