Марк Милли: Запад подготовил для контрнаступления почти 60 тысяч солдат ВСУ

Западные государства подготовили для контрнаступления почти 60 тысяч солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Число прошедших обучение военнослужащих назвал председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли, сообщает ТАСС.

Он заверил, что Запад продолжит оказывать Украине широкомасштабную поддержку, в том числе в виде поставок вооружения, предоставления разведданных и обучения украинских военных. «В общем и целом, за счет международных усилий было обучено почти 60 тысяч украинских солдат для нынешней операции, многие из которых принимают сегодня участие в ближнем бою», — заявил генерал.

Милли добавил, что США уже подготовили 11 тысяч украинских военнослужащих, в настоящее время готовят три батальона, танковый батальон и два батальона территориальной обороны.

Ранее начальник генштаба США оценил подготовку ВСУ к контрнаступлению. Он навал ее очень хорошей, однако отметил, что говорить об итогах операции сейчас рано.