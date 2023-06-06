В США оценили подготовку ВСУ к контрнаступлению

Начальник генштаба США Милли заявил об очень хорошей готовности ВСУ к контрнаступлению

Председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли прокомментировал состояние Вооруженных сил Украины перед контрнаступлением. Об этом он высказался в беседе с телеканалом CNN.

Милли оценили подготовку ВСУ к контрнаступлению и навал ее очень хорошей. Однако он отметил, что говорить об итогах операции сейчас рано.

«Я думаю, что украинцы очень хорошо подготовлены. Как вы хорошо знаете, США, другие союзнические страны в Европе и на самом деле по всему миру помогают украинцам подготовкой, боеприпасами, советом, разведданными и так далее», — подчеркнул начальник генштаба США.

ВСУ перешли в контрнаступление. Об этом заявила заместитель министра обороны страны Анна Маляр. Она сообщила о попытках ведения наступательных действий на нескольких направлениях фронта и добавила, что их эпицентром станет направление Бахмута (украинское название Артемовска).