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19:15, 15 июня 2023Моя страна

Отловленную в Хабаровском крае тигрицу выпустили в Приморье

Отловленную в Хабаровском крае тигрицу выпустили в Приморье после реабилитации

Фото: Tikhomirov Sergey / Shutterstock / Fotodom

В Приморском крае после реабилитации выпустили самку амурского тигра, отловленную 2 марта в районе села Арсеньево в Хабаровском крае. Об этом сообщили в пресс-центре «Амурский тигр», передает ТАСС.

Тигрица лишилась трех «пальцев» — скорее всего, она попала в капкан браконьеров. В центре заверили, что хищницу больше не беспокоит травма.

В центре также предположили, что именно повреждение лапы было причиной ее агрессивного и конфликтного поведения — в день, когда тигрицу поймали, она напала на собаку, а затем пряталась под верандой одного из жилых домов.

Сейчас тигрица находится возле одной из федеральных ООПТ (особо охраняемых природных территорий), где водится много копытных.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае инспекторы по охотничьему надзору спасли раненого двухмесячного медвежонка. Он не мог самостоятельно передвигаться из-за травмы лапы, и, чтобы спасти, его решили передать на лечение в общественную организацию помощи диким животным «Ноев ковчег». После этого медвежонка направили в Алтайский государственный заповедник — там медвежонок пройдет реабилитацию и подрастет, после чего его выпустят в дикую природу.

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    Сергей Истомин
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