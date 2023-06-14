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09:48, 14 июня 2023Моя страна

На Алтае спасли раненого медвежонка

Инспекторы спасли раненого медвежонка в Алтайском крае

Фото: Алтайский Государственный Природный Биосферный Заповедник

Раненого двухмесячного медвежонка спасли инспекторы по охотничьему надзору в Алтайском крае. Об этом глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила в своем Telegram-канале.

По ее словам, инспекторы обнаружили медвежонка, который не мог передвигаться самостоятельно из-за травмы лапы. «Его родителей поблизости не оказалось, раненому малышу грозила верная гибель. Единственной надеждой на выживание было изъятие его из природы», — пояснила чиновница.

Животное передали на лечение в общественную организацию помощи диким животным «Ноев ковчег», где врачи установили, что травма несерьезная, однако без помощи людей медвежонок выжить не сможет. Его было решено доставить в Алтайский государственный заповедник, где маленький хищник пройдет реабилитацию и подрастет, после чего его выпустят в дикую природу.

Ранее в июне сообщалось, что сотрудники красноярского зоопарка выходили детеныша овцебыка, найденного в тундре рядом с телом матери.

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    Варвара Кошечкина
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