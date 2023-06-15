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19:05, 15 июня 2023Забота о себе

Россиянам сообщили о новом передающемся от клещей вирусе

Иммунолог Болибок: ученые Роспотребнадзора нашли новый передающийся от клещей вирус

Фото: Konstantin Zaykov / Shutterstock / Fotodom

Ученые Роспотребнадзора обнаружили новый вирус, передающийся от клещей человеку. На его симптомы и опасность указал врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам Болибока, внимание ученых привлекли четыре пациента, которые заразились новым вирусом Хасеки. При этом у них одновременно нашли сторонние инфекции, которые обычно передаются клещами (анаплазма, энцефалит). «Клещи являются резервуаром для вируса Хасеки, но он может также распространяться через птиц и летучих мышей. В сезон потепления они мигрируют и приносят за собой инфекции, которыми их заражают клещи», — сообщил врач.

Среди симптомов заболевания иммунолог перечислил повышение температуры, которое сохраняется от трех до пяти дней, кашель, боль в горле, слабость, насморк. Специализированного лечения вируса Хасеки, по его словам, не существует, а в качестве терапии используют жаропонижающие препараты.

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Ранее врач-инфекционист Елена Мескина предупредила, что укус клеща, являющегося переносчиком инфекций, может в некоторых случаях грозить последствиями для психики человека. Врач уточнила, что если клещ оказался переносчиком болезни Лайма, то у укушенного и зараженного им человека может развиться воспаление суставов — артрит; воспаление сердца — миокардит; энцефалит — воспаление головного мозга.

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    Александра Лисица
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