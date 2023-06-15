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20:53, 15 июня 2023Забота о себе

Россиянам назвали опасную для жизни дозу водки

Хирург Александр Умнов: выпитый в течение часа литр водки опасен для жизни

Фото: Charlotte Harrison / Unsplash

Слишком большие объемы водки, выпитые быстро, могут быть опасны для жизни, предупредил хирург Александр Умнов. Потенциально летальную дозу этого спиртного напитка он назвал в беседе с NEWS.ru.

Умнов объяснил, что этиловый спирт, попавший в организм в дозе до 120 миллиграммов, обезвреживается в печени. «Доза алкоголя, содержание этанола в которой превышает это значение, проходит печеночный фильтр нетронутой, начинает циркулировать в крови и накапливаться в тканях», — продолжил он. Врач добавил, что угрожающие жизни последствия могут наступить при употреблении литра водки в течение часа, когда концентрация этанола достигает пяти-шести граммов на литр крови.

После этого, объяснил Умнов, у человека падает температура тела, замедляется дыхание и учащается пульс, сознание становится спутанным, речь — несвязной, он не реагирует на окружающих, начинаются галлюцинации и эпилептические припадки. При возникновении опасных симптомов, добавил хирург, необходимо срочно промыть пострадавшему желудок содовым раствором (чайная ложка соды на литр воды) и дать ему выпить не менее 20 таблеток активированного угля.

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Также пострадавшему, по словам Умнова, нужно дать горячий сладкий чай. «Глюкоза даст питание клеткам мозга, а чай согреет. Уложите человека на бок, следите, чтобы он не захлебнулся рвотой», — заключил хирург.

Ранее диетолог Ханна Мейси назвала действенные способы избавиться от похмелья. По ее словам, холодный душ и ферментированные продукты помогут ускорить процесс восстановления после употребления алкоголя.

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    Александра Лисица
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