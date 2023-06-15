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15:03, 15 июня 2023Мир

Япония возмутилась пусками северокорейских баллистических ракет

Правительство Японии выразило протест по поводу пусков баллистических ракет КНДР
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: KCNA / Reuters

Правительство Японии выражает протест по поводу пусков двух северокорейских баллистических ракет в сторону Японского моря, заявила замминистра обороны страны Кими Онода. Ее цитирует ТАСС.

«Мы выразили протест по линии посольства в Пекине», — сказала она, отметив, что ракеты упали в окрестностях исключительной экономической зоны Японии в водах у префектуры Исикава.

Онода подчеркнула, что «подобные действия КНДР совершенно неприемлемы, они несут угрозу миру и безопасности Японии». По ее словам, дальность полета первой ракеты составила 850 километров, а второй — 900 километров. При этом максимальная высота полета обеих баллистических ракет составила 50 километров.

Ранее в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи сообщили, что КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Запуск ракеты состоялся сразу по завершении совместных военных учений Республики Корея и США на границе с КНДР.

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    Глеб Бажуткин
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