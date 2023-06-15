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09:16, 15 июня 2023Мир

Стало известно о давлении США на ЕС из-за закупок ВВСТ

Politico: США пытаются заставить ЕС тратить оборонный бюджет на американский ВПК
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Brendan McDermid / Reuters

В то время как страны ЕС пытаются создать самостоятельный военно-промышленный комплекс, США до сих пор пытаются заставить ЕС повысить оборонные расходы и тратить бюджет на продукцию американского ВПК. О европейском бессилии сообщают обозреватели Politico.

«США хотят гарантировать, что европейские страны, которые уже тратят около половины своих оборонных закупок на американское снаряжение, не сделают радикального перехода к тому, чтобы тратить больше этих денег дома [в Европе]», — говорится в публикации.

Отмечается, что хоть европейские компании и обладают глубоким опытом в области обороны и производят все необходимые виды вооружений, военной и специальной техники (ВВСТ), от французского истребителя Rafale до немецкого танка Leopard и польского переносного зенитно-ракетного комплекса Piorun, масштабы военной промышленности США, а также ее технологические инновации делают ее привлекательной для европейцев.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что за неполные пять месяцев 2023 года страны Европейского союза передали Украине вооружения на общую сумму 800 миллионов евро. По его словам, за этот период государства-члены ЕС поставили Киеву 220 тысяч артиллерийских снарядов и 1300 ракет.

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    Виктория Кондратьева
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