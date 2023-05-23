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17:33, 23 мая 2023Мир

В ЕС подсчитали количество переданного Украине в 2023 году вооружения

Боррель: в 2023 году ЕС передал Украине 220 тысяч артиллерийских снарядов и 1300 ракет

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

За неполные пять месяцев 2023 года страны Европейского союза (ЕС) передали Украине вооружения на общую сумму 800 миллионов евро. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, сообщает ТАСС.

По его словам, за этот период государства-члены ЕС поставили Киеву 220 тысяч артиллерийских снарядов и 1300 ракет.

При этом Боррель отметил, что всего ЕС предоставил Украине разнообразную помощь на 65 миллиардов евро и «намерен оставаться мировым лидером в этом качестве». Он добавил, что союз собирается передать Киеву миллион боеприпасов в течение ближайшего года. Глава евродипломатии уточнил, что членов объединения попросят предоставить снаряды из запасов, а не ждать производства.

Ранее Боррель объявил, что «Европейский фонд мира» получит дополнительные средства в размере 3,5 миллиарда евро, половина от этой суммы будет напрямую направлена на оружие для военной помощи Украине. Также он сообщил, что министры обороны стран Европейского союза не смогли договориться о транше военной помощи Киеву.

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Варвара Кошечкина
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