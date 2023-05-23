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17:00, 23 мая 2023Мир

В ЕС не смогли договориться о военной помощи для Украины

Боррель заявил, что министры обороны ЕС не договорились о транше военной помощи для Киева
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Yves Herman / Reuters

Министры обороны стран Европейского союза (ЕС) не смогли договориться о транше военной помощи для Украины, заявил глава Евродипломатии Жозеп Боррель. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы предложили уже восьмой пакет в размере 500 миллионов евро, по которому мы продолжаем переговоры. Надеюсь, что мы поочередно преодолеем все препятствия для утверждения этой помощи на техническом уровне начиная с этой недели», — сказал он.

По его словам, на сегодняшний день у глав ведомств нет единогласного решения по вопросу отправки оружия Киеву.

Ранее Боррель высказался о необходимости поставить украинской стороне истребители F-16. По его мнению, военные самолеты абсолютно необходимы для успеха страны на фронте.

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Анастасия Заикина
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