Женщина сбросила 24 килограмма за год и рассказала о своем пути

Times of India: набравшая после душевной травмы вес женщина за год сбросила 24 килограмма

Жительница Индии Кушбу Гупта набрала вес после душевной травмы, но после взяла в себя руки, похудела и стала фитнес-тренером. О пути женщины, за год сбросившей 24 килограмма, рассказало издание Times of India.

Гупта призналась, что причиной ее ожирения стал безвременный уход из жизни матери. «Я была счастлива, у меня были друзья, любимая работа, мама, — вспоминает она. — Я переехала в Калькутту из родного города, нашла там новое место работы и вскоре забеременела». Женщина поспешила поделиться радостными новостями с матерью, но не успела. Та попала в ДТП, а через пару дней ушла из жизни в больнице.

Мой мир рухнул, из-за стресса у меня началось кровотечение. Врач прописал мне полный постельный режим. Меня одолевали суицидальные мысли. После родов тоже было тяжело, я лишилась поддержки и помощи Кушбу Гупта девушка, победившая лишний вес

Стресс из-за потери близкого человека и забот о ребенке стал для нее причиной компульсивного переедания. Женщина не стала скрывать, что пристрастилась и к алкоголю. «Я ненавидела общение даже с родственниками. С ребенком у меня не было времени готовить, поэтому я заказывала все, что хотела, что привело к набору веса», — добавила она.

Некоторое время спустя Гупта предприняла попытку похудеть с диетологом, но неудачно. Потерянные килограммы вернулись вновь. Тогда она подала заявку, чтобы попасть на бесплатную тренировочную программу. Женщина оказалась в числе отобранных участников и начала свой путь к преображению. «Я также участвовала в соревнованиях по натуральному бодибилдингу, — рассказала она. — Я была настолько поражена своей трансформацией, что продолжила занятия спортом, и теперь я тренер продвинутого уровня».

Гупта тренировалась пять-шесть дней в неделю, придерживалась диеты с дефицитом калорий, питалась только домашними сбалансированными блюдами

За год женщина похудела с 70 до 46 килограммов. Сейчас ее вес составляет 56 килограммов. Она отметила, что не стремилась сбросить вес максимально быстро. Ее целью было планомерное снижение веса для удержания результата. «Я не придерживалась экстремальных диет. Изменения, которые я видела в себе (физические и моральные), сами по себе были большой мотивацией», — заключила Гупта.

Ранее стала известна история американки, которая похудела на 100 килограммов и разлюбила секс. Она призналась, что долгожданное похудение не принесло ей ожидаемого удовлетворения.