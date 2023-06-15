Путешествующая в одиночку американка назвала способ снизить риск домогательств

The Mirror: туристка рекомендовала женщинам одеваться скромно в одиночных путешествиях

Американка, путешествующая в одиночку, рекомендовала женщинам одеваться скромнее при посещении консервативных стран. Способы снизить риск домогательств и обезопасить себя в поездке она назвала в беседе с The Mirror.

40-летняя Серена Келли отметила, что во время путешествий лучше всего сливаться с местным населением и не надевать вызывающую одежду. Таким образом можно выразить уважение к культуре и традициям страны, а также не привлекать лишнее внимание.

Кроме того, туристка посоветовала заранее загрузить в своей телефон офлайн-карту местности, чтобы не потеряться, и всегда делиться своим местоположением с родными. Кроме того, следует носить с собой удостоверяющие документы и научиться навыкам самообороны.

«Держитесь хорошо освещенных и оживленных мест и избегайте прогулок в одиночестве по ночам, насколько это возможно. Вместо этого подумайте о том, чтобы взять такси. Даже на знакомых улицах вы никогда не знаете, кто может наблюдать или следовать за вами», — добавила Келли.

Путешественница также рекомендовала заранее позаботиться об оформлении туристической страховки на случай, если человек пострадает в поездке.

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