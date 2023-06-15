Набиуллина подтвердила обсуждение национализации западных компаний

Глава ЦБ Набиуллина подтвердила обсуждение вопроса выкупа активов западных компаний в РФ

Вопрос по выкупу активов недружественных стран, в первую очередь крупных западных компаний, которые остаются в России, действительно обсуждается, однако окончательное решение по нему не принято. Об этом рассказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, пишет «Коммерсантъ».

Таким образом она частично подтвердила статью в Financial Times (FT), в которой говорится об утверждении схемы национализации предприятий в России.

Источник издания утверждает, что документ о приоритетном праве государства по выкупу активов со значительной скидкой уже готов, при этом в дальнейшем правительство хочет продавать их российским компаниям по рыночной цене. С помощью этих действий руководство страны намерено сократить растущий дефицит бюджета.

При этом в материале говорится, что новых владельцев обяжут вывести на биржу не менее 20 процентов компании, чтобы поддержать фондовый рынок. Опрошенные FT эксперты предположили, что национализация затронет добывающие отрасли и производство потребительских товаров, а сама она выглядит неизбежной, так как властям нужны деньги.

Набиуллина указала, что детали сделок по выходу западных компаний из российских активов все еще не сформулированы. Однако понятно, что публичные компании должны будут оставаться таковыми, но какая доля акций должна будет торговаться — вопрос дискуссионный, подтвердила она один из тезисов материала западного издания.

Ранее Минфин сообщил, что по итогам первых пяти месяцев года нефтегазовые доходы бюджета сократились в два раза, до 2,853 триллиона рублей. Общие доходы упали на 19 процентов, а расходы выросли на 27 процентов. В результате дефицит бюджета по состоянию на конец мая достиг 3,4 триллиона рублей при годовом плане 2,9 триллиона.