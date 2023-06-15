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17:17, 15 июня 2023Интернет и СМИ

В Госдуме ответили на вопрос о возможной блокировке YouTube

Депутат Хинштейн назвал блокировку YouTube в России преждевременной
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Unsplash

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в ходе дискуссии «Цифровая диктатура VS цифровой суверенитет: проблемы, риски, возможности» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) назвал блокировку видеохостинга YouTube в России преждевременной мерой. Его слова передает ТАСС.

Депутат отметил, что блокировка YouTube является решением, которое должно будет принято с учетом многих факторов. «Всегда при принятии жестких решений нужно думать о том, как это скажется на пользователях. Для нас самое главное все-таки — это люди», — отметил Хинштейн.

Политик выразил мнение, что до принятия решения о блокировке платформы важно создать его аналог. «Но до тех пор, пока мы, говорю не от лица Государственной думы или депутатов, а мы, Россия, не сделали продукт, который может в полном объеме конкурировать с тем же YouTube, блокировать его, на мой взгляд, преждевременно», — ответил депутат на вопрос о возможной блокировке сервиса в России. При этом Хинштейн добавил, что оснований для блокировки YouTube «выше крыши, уже на 10 пожизненных сроков вперед».

Ранее в Госдуме назвали условие блокировки YouTube в России. Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев допустил, что это случится при удалении патриотического контента в стране.

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