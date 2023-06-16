В Госдуме высказались об идее легализовать продажу алкоголя онлайн

Депутат Леонов раскритиковал идею легализации онлайн-продажи алкоголя

Если в России будет легализована онлайн-продажа алкоголя, то он станет более доступным, заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, раскритиковав соответствующую инициативу. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ранее проект, устанавливающий правила онлайн-продажи и доставки алкогольной продукции, направил в правительство сенатор Андрей Клишас.

«Есть такое выражение "сколько водки не возьми, все равно мало, и пойдешь за следующей". Здесь останавливало, что магазины торгуют алкоголем в соответствующий период, и уже нигде не купишь за исключением тех мест нелегальной торговли, которые до сих пор есть. К сожалению, эта проблема еще не решена», — поделился Леонов. Если алкоголь можно будет заказать онлайн, то доставка станет круглосуточной, отметил он. И это увеличит количество употребляемого населением спиртного.

Проблема пьянства и алкоголизации в России существует, и в этом смысле, конечно, мы дадим больше возможностей людям алкоголь покупать Сергей Леонов депутат Госдумы

Депутат сообщил, что не может поддержать данную инициативу ни как член комитета Госдумы по здравоохранению, ни как представитель партии ЛДПР. Однако отнесся бы к ней более снисходительно, если бы она касалась исключительно российских вин.

«Был законопроект по "Почте России", по которому они смогли бы [продавать] не весь алкоголь, а только вина российского производства. Это такая маркетинговая история, которая могла бы сработать в пользу наших производителей. Я бы щадяще отнесся к законопроекту, если бы он касался российских вин, потому что они у нас производятся, Вино, это все-таки легкий напиток, и это было плюсом для производителей и, вообще, развития виноделия на территории Российской Федерации — мы бы полностью импортозаместили эти напитки из-за рубежа», — пояснил Леонов.

Ранее в стране планировали провести эксперимент по дистанционной продаже алкоголя через «Почту России». Предполагалось, что на сайте «Почты России» можно будет заказать вина отечественного производства. Эксперимент планировали запустить с 1 ноября 2023 года, однако в июне его отменили — соответствующий законопроект был снят с рассмотрения Госдумы. В ближайшее время «Почта России» торговать алкоголем не будет.

