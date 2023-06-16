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10:44, 16 июня 2023Наука и техника

В кишечнике обнаружили ранний признак деменции

Изменения кишечного микробиома оказались ранним признаком болезни Альцгеймера

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе обнаружили, что ранний признак болезни Альцгеймера можно выявить в кишечнике, в частности — в кишечном микробиоме. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Translational Medicine.

Предыдущие работы уже изучали различия микробиома здоровых людей и пациентов с симптомами деменции. Однако теперь специалисты впервые рассмотрели кишечные бактерии людей на критической стадии, предшествующей появлению симптомов. Важно отметить, что после формирования проявлений болезни Альцгеймера последствия для работы мозга зачастую становятся необратимыми. Чтобы эффективно провести терапию, требуется диагностировать заболевание на ранней стадии.

В ходе исследования авторы проанализировали 164 участника, которые не имели когнитивных отклонений. Испытуемые сдали образцы кишечного микробиома, крови и спинномозговой жидкости; им провели процедуры ПЭТ- (позитронно-эмиссионная томография) и МРТ-сканирования (магнитно-резонансная томография), а также попросили вести дневники питания. Оказалось, что у трети участников (49 человек) была выявлена ранняя стадия болезни Альцгеймера на основе накопления бета-амилоидного и тау-белка в мозге.

Команда заметила, что у здоровых людей и людей с доклинической болезнью Альцгеймера виды кишечных бактерий заметно отличаются, несмотря на то, что они питаются в основном одинаковой пищей. Причем различия коррелировали с уровнями амилоидного и тау-белка. Изменения наблюдались до появления когнитивных симптомов, но не нейродегенерации, которая связана с когнитивными нарушениями. Открытие может использоваться для скрининга ранней стадии болезни Альцгеймера.

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    Елена Апазиди
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