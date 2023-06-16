Sky News: бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон станет колумнистом Daily Mail

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон станет колумнистом издания Daily Mail. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на неназванные источники.

По данным телеканала, политик станет новым обозревателем Daily Mail, которое 16 июня на первой полосе анонсировало, что скоро в газете начнет работать новый колумнист. В материале Sky News отмечается, что Джонсон будет вести еженедельную колонку.

По информации издания Politico, гонорар экс-премьера Британии будет представлять собой «шестизначное число».

9 июня Джонсон сложил депутатские полномочия на фоне расследования его участия в вечеринках во время пандемии.

Ранее на слушаниях в комитете по привилегиям Палаты общин британского парламента, который проводит расследование проведения вечеринок в разгар пандемии коронавируса, он заявил, что они устраивались в связи с рабочей необходимостью. По его словам, целью таких вечеринок являлось повышение морального состояния сотрудников его канцелярии. При этом он признал, что во время вечеринок не соблюдалась необходимая социальная дистанция.