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13:34, 19 июня 2023Наука и техника

Назван способ ускорить восстановление после сотрясения мозга

Sports Medicine: занятия спортом ускорили в два раза восстановление после сотрясения мозга

Фото: Unsplash

Ученые из Мичиганского университета назвали способ ускорить восстановление после сотрясения мозга. Согласно результатам исследования, опубликованному в журнале Sports Medicine, выполнение физических упражнений в течение 48 часов после происшествия приводят к выздоровлению примерно в два раза быстрее, чем у тех, кто начинал занятия спортом через неделю.

Распространено мнение, что пациентам с сотрясением мозга следует соблюдать постельный режим в темноте с минимальной умственной и физической нагрузкой. Однако последние научные данные показывают, что эти рекомендации могут быть на самом деле вредными для пострадавших.

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В ходе работы авторы изучили данные более 1200 спортсменов до травмы и после травмы до получения медицинской помощи. У испытуемых, которые начали выполнять легкие физические упражнения в течение 48 часов после сотрясение мозга, было значительно больше шансов на быстрое исчезновение симптомов, чем у тех, кто не занимался спортом. Общее время восстановления у занимающихся упражнениями происходило на 2,5 дня быстрее.

При этом у участников, которые начали тренироваться примерно через восемь дней или позже после травмы, значительно реже наблюдалось ускоренное сокращение симптомов, чем у тех, кто не занимался спортом вообще, а на восстановление уходило примерно на пять дней больше.

Авторы отмечают, что наибольшую пользу от физических упражнений в течение 48 часов после сотрясения могут получить люди, у которых могут развиться стойкие симптомы сотрясения мозга, то есть длящиеся более четырех недель.

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    Елена Апазиди
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