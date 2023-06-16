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16:52, 16 июня 2023Наука и техника

ChatGPT появился в автомобилях

TechRadar: Mercedes-Benz добавила ChatGPT в свои автомобили
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Chethan KVS / Unsplash

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz добавил поддержку чат-бота ChatGPT в свои автомобили. Об этом сообщает издание TechRadar.

Поддержку популярной ИИ-платформы реализовали на основе мультимедийной системы Mercedes-Benz User Experience (MBUX). Пользователь сможет обратиться к ChatGPT голосом — сервис проговорит ответ или предоставит информацию в виде текста. По словам представителей компании, автолюбитель получит возможность как строить маршрут до определенной точки, так и задавать чат-боту вопросы на различные темы.

Представители Mercedes-Benz отметили, что новый сервис появился на базе инфраструктуры Microsoft Azure OpenAI. Технология обеспечивает «безопасность, конфиденциальность и надежность корпоративного уровня». Специалисты подчеркнули, что инженеры Microsoft не получат доступ к голосовым запросам пользователей.

Новый сервис запустили в рамках бета-тестирования для автовладельцев в США, в программе участвуют около 900 тысяч автомобилей, оснащенных MBUX. В сентябре Mercedes-Benz прекратит тестирование и отключит сервис, чтобы изучить, насколько точно ChatGPT предоставляет информацию владельцам автомобилей. Вероятно, в будущем поддержка чат-бота появится в других регионах мира.

Ранее стало известно, что китайский производитель смартфонов Infinix выпустит устройство с интегрированным в ОС чат-ботом ChatGPT. Ожидается, что популярный чат-бот заменит в девайсе встроенный голосовой помощник.

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    Андрей Ставицкий
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