Подвергнута сомнению теория формирования Земли

Nature: вода на Земле появилась не в ходе столкновений с астероидами

Ученые из Копенгагенского университета подвергли сомнению общепризнанную теорию формирования Земли. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature, это произошло гораздо раньше, чем считалось, а вода появилась не в ходе случайных столкновений с астероидами.

До сих пор специалисты придерживались мнения, что для формирования Земли потребовалось более 100 миллионов лет. Кроме того, предполагалось, что вода появилась в результате столкновений с богатыми водой астероидами, например, кометами. Теперь исследователи пришли к выводу, что мог существовать и иной сценарий.

Команда проанализировала изотопный состав более чем 60 различных метеоритов и космических тел, что позволило установить взаимосвязь между скалистыми планетами, такими как Земля и Марс, и другими небесными объектами. Авторы определили тип элементов и процессы, сформировавшие Землю.

Анализ показал, что планета образовалась в ходе очень быстрого накопления мелких частиц пыли миллиметрового размера. При таком механизме Земля сформировалась всего за несколько миллионов лет. Новые данные также говорят, что присутствие воды на планете могло быть побочным продуктом ее образования.

Ученые предположили, что вокруг молодого солнца был диск из пыли, где росли планеты. Как только планета достигает определенного размера, она начинает быстро всасывать всю эту пыль, что позволяет ей вырасти до размеров Земли достаточно быстро. В этом пылевом диске также содержится много ледяных частиц. Во время поглощения пыли молодая планета захватывает и часть льда, что и обуславливает наличие воды на Земле. Новая гипотеза увеличивает вероятность присутствия воды на других планетах.