Потерю российских туристов назвали ударом для Европы

Euronews: Латвия, Испания и Чехия пострадали от потери российских туристов из-за санкций

Потерю российских туристов из-за санкций назвали ударом для европейских стран, в том числе Латвии, Испании и Чехии. Об этом сообщает телеканал Euronews.

Отмечается, что в некоторых государствах Европы малый бизнес сильно пострадал, так как он во многом зависел от туристов из России. Так, на границе Финляндии закрылось множество местных супермаркетов, которые в день получали около 15 тысяч рублей от прибывающих в страну российских туристов.

Кроме того, президент Ассоциации отелей Коста-Дорады в Каталонии Альберт Саве рассказал, что россияне часто приобретали предметы роскоши, поддерживая тем самым малый бизнес Испании.

«Они действительно тратились, потому что приезжали издалека. <…> Они часто ездили на экскурсии и покупали местные продукты, вино, масло, колбасу и одежду. Их поведение отличалось от подхода британцев, которые приезжают за солнцем», — поделился мнением Саве.

Ранее Чехия решила найти замену российским туристам с большим кошельком, которые из-за санкций не могут посетить курорты страны. Чешская туристическая отрасль лишилась значимой части прибыли, потеряв российских туристов после введенных из-за специальной военной операции ограничений. Уточняется, что во время отдыха в стране русскоязычные клиенты тратили около 3500 крон (13 тысяч рублей) в день. Траты чешских туристов составляют лишь 700 крон (2,6 тысячи рублей) в день, а немецких путешественников — около двух тысяч крон (7,6 тысячи рублей).