Нутрициолог оценила вред и пользу привычки запивать еду

Нутрициолог Елена Богатова рассказала, что привычка запивать еду не вредит здоровью

Привычка запивать еду никак не сказывается на здоровье, считает нутрициолог Елена Богатова. Вред и пользу питья во время приемов пищи она оценила в беседе с «Лентой.ру».

Мнения о том, стоит ли пить во время еды, расходятся, рассказала собеседница «Ленты.ру». Одни эксперты утверждают, что во время трапезы можно выпить примерно половину стакана воды, другие призывают и вовсе не запивать пищу.

По словам Богатовой, нет четких правил: можно или нельзя пить во время еды. «Привычка пить во время приема пищи или после него может различаться у разных людей и культур. Ответ на этот вопрос может зависеть от индивидуальных предпочтений и ощущений комфорта каждого человека», — говорит она.

Некоторые люди предпочитают пить во время еды, чтобы смочить пищу и облегчить ее глотание. Вода или другие безалкогольные напитки могут помочь улучшить пищеварение и увлажнить ротовую полость. Другие люди предпочитают не запивать еду Елена Богатова нутрициолог

По данным Богатовой, четких научных рекомендаций об идеальных временных интервалах между приемом пищи и питьем не существует. Человек должен ориентироваться на собственные предпочтения и состояние здоровья, говорит она.

«Важно помнить о главных принципах здорового питания, таких как медленное и осознанное употребление пищи, умеренные порции и разнообразие питательных продуктов. Если у вас есть вопросы о питании, нужно обратиться к диетологу или врачу для составления рациона», — подвела итог Богатова.

Ранее гастроэнтеролог опровергла миф, что запивание еды вредно. По ее словам, привычка пить во время приема пищи помогает пищеварению.

